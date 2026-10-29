Россия обсуждала с Египтом размещение там производства беспилотных авиасистем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российские производители беспилотных авиасистем могли бы размещать производства на территории африканских стран, в частности, это касается технологий для геологоразведки, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на сессии форума "Россия-Африка", посвященной промышленному диалогу.

"Мы предлагаем не просто поставку этого оборудования. Мы предлагаем вместе с этим полный сервис и обучение специалистов самих африканских государств для того, чтобы они приобретали навыки и могли бы в дальнейшем продолжить работать самостоятельно. И также - и вчера, в частности, с коллегами из Египта мы обменивались соответствующими предложениями - мы готовы размещать производства этих беспилотных авиасистем на территории африканских государств", - сказал министр.

Для примера он привел представленные на выставке в рамках форума технологии компании "Геоскан". Он отметил, что БАС этой компании уже "зарекомендовали себя на рынках Анголы, Буркина-Фасо, Зимбабве, Танзании и ЮАР, ряда других стран".

Алиханов также указал на перспективы использования российских беспилотных решений для развития сельскохозяйственного комплекса африканских стран. "Я понимаю, что у африканских стран есть задачи по наращиванию занятости. Это серьёзный вызов. С одной стороны, нужно обеспечивать занятость, с другой стороны, продукцию нужно производить максимально быстро эффективным способом, а это значит, в том числе и внедрять системы машинного зрения, иногда и беспилотных систем", - сказал он, напомнив, что около 35% ВВП региона обеспечивает аграрный сектор.