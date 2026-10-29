Поиск

Китайский юань опустился до 12 рублей впервые с 5 августа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка снижается на Московской бирже на утренних торгах в четверг, его котировки в моменте опускались до 12 рублей впервые с 5 августа.

Курс юаня составил 12,0065 руб. в 9:32 по Москве, что на 2,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 7,51 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"В среду рубль вновь укреплялся к юаню на МосБирже, предпринимая новые попытки приблизиться к отметке 12 руб. за юань. Поддержку российской валюте могли оказывать продажи экспортеров в день основных налоговых платежей, включая НДПИ и квартальный НДД. Благоприятный внешний фон создавали высокие цены на нефть: после вчерашнего снижения Brent вновь торговалась около 115 долл. за баррель на фоне опасений за поставки с Ближнего Востока. Определенный оптимизм поддерживали и сообщения о подготовке возможных новых контактов по вопросам геополитического урегулирования, хотя конкретики относительно дальнейших шагов пока нет. После завершения основных налоговых выплат влияние этого фактора на курс будет ослабевать. При сохранении умеренно позитивных геополитических ожиданий у рубля остаются шансы на дальнейшее укрепление - к отметкам ниже 12 руб. за юань, 80 руб. за доллар и 90 руб. за евро. Однако для преодоления этих уровней, вероятно, потребуются новые позитивные сигналы", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

Китай Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайский юань опустился до 12 рублей впервые с 5 августа

"Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

 "Яндекс" отозвал прогнозы по финпоказателям на 2026 г. после атак на дата-центры

Нефть Brent подешевела до $114,02 за баррель

ВБ ждет роста цен на энергоносители на 32% в 2026 г. и спада на 12% в 2027 г.

Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

 Сбер получил 6 тыс. заявок селлеров на реструктуризацию кредитов на 21 млрд руб.

Выпуск легковых машин в РФ в сентябре оказался рекордным с февраля 2022 г.

Инфляция в РФ с 20 по 26 октября составила 0,08%, годовая замедлилась до 7,11%

Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

 Авиасбор для поддержки поставок 258 самолетов может быть введен в 2027 году

Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч

 Цены на газ в Европе впервые с декабря 2022 года достигли 100 евро за МВт.ч
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3994 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12636 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 124 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов