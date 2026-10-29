Китайский юань опустился до 12 рублей впервые с 5 августа

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка снижается на Московской бирже на утренних торгах в четверг, его котировки в моменте опускались до 12 рублей впервые с 5 августа.

Курс юаня составил 12,0065 руб. в 9:32 по Москве, что на 2,2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 7,51 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"В среду рубль вновь укреплялся к юаню на МосБирже, предпринимая новые попытки приблизиться к отметке 12 руб. за юань. Поддержку российской валюте могли оказывать продажи экспортеров в день основных налоговых платежей, включая НДПИ и квартальный НДД. Благоприятный внешний фон создавали высокие цены на нефть: после вчерашнего снижения Brent вновь торговалась около 115 долл. за баррель на фоне опасений за поставки с Ближнего Востока. Определенный оптимизм поддерживали и сообщения о подготовке возможных новых контактов по вопросам геополитического урегулирования, хотя конкретики относительно дальнейших шагов пока нет. После завершения основных налоговых выплат влияние этого фактора на курс будет ослабевать. При сохранении умеренно позитивных геополитических ожиданий у рубля остаются шансы на дальнейшее укрепление - к отметкам ниже 12 руб. за юань, 80 руб. за доллар и 90 руб. за евро. Однако для преодоления этих уровней, вероятно, потребуются новые позитивные сигналы", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.