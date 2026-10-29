Volkswagen в III квартале увеличил операционный убыток в 4,5 раза

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) увеличил операционный убыток в третьем квартале в 4,5 раза, выручка сократилась на 6,3%.

Как говорится в отчете VW, операционный убыток в июле-сентябре составил 5,86 млрд евро по сравнению с 1,3 млрд евро за сопоставимый период предыдущего года. Операционная рентабельность упала до минус 7,8% с минус 1,6%.

Показатели включают разовые расходы на 8,7 млрд евро, в том числе списание гудвилла дочерней Porsche на 6,4 млрд евро и списание стоимости активов полностью консолидированных компаний в Китае примерно на 1 млрд евро. Без учета этих издержек операционная рентабельность была положительной, составив 3,8%.

Квартальная выручка VW снизилась до 75,28 млрд евро с 80,31 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали операционный убыток в размере 5,79 млрд евро, выручку - на уровне 78 млрд евро.

Продажи автомобилей в минувшем квартале уменьшились на 15,1% - примерно до 1,88 млн единиц, производство - на 15,9%, до 1,79 млн.

Компания по-прежнему ожидает, что ее выручка в текущем году составит около 315 млрд евро против 321,91 млрд евро годом ранее, то есть снизится на 2,1%. Прогноз операционной рентабельности подтвержден на уровне не более 1%.

Штат VW на конец сентября составлял 648,1 тыс. человек против 662,9 тыс. человек на конец 2025 года. Главный финансовый и операционный директор Арно Антлиц отметил, что результаты за девять месяцев "делают ясной одну вещь: мы не можем позволить себе терять хоть сколько-нибудь времени и должны действовать быстро и решительно".

В прошлом месяце VW утвердила план реструктуризации, предусматривающий сокращение до 100 тыс. рабочих мест, уменьшение модельного ряда вдвое, а также возможность закрытия четырех заводов в ФРГ. Как ожидается, его реализация позволит автопроизводителю сократить расходы на 20 млрд евро по всей цепочке создания стоимости к 2030 году.

Акции компании дешевеют на 0,1% в ходе торгов в четверг.