Рубль утром слегка снизился в паре с юанем на фоне пониженной активности торгов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже в понедельник утром, рубль слегка подешевел на фоне пониженной активности торгов на Московской бирже из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Мосбирже на 1,2 коп. - до 13,8095 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 38,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля в начале торгов 6 января связано, прежде всего, с сокращением объема продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России. Дополнительное давление на стоимость нацвалюты оказывают и снижающиеся цены на нефть. При этом ситуация на мировых фондовых площадках неоднозначная и не дает четких сигналов для движения в ту или иную сторону.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущих торгов и недели в целом. Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составили $76,3 за баррель, что на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на 0,8% - до $76,51 за баррель. Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к указанному времени также на 0,27% - до $73,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на 1,1% и достигли $73,96 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны. Вместе с тем инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в пятницу. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Вместе с тем рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики на торгах 6 января, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,4%. PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме индикатора до 51,4 пункта. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%. Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.