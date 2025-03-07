Nord Stream 2 AG продолжит удовлетворять требования мелких кредиторов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Оператор газопровода "Северный поток 2" - дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG продолжит удовлетворение задолженностей перед мелкими кредиторами в рамках общих сроков моратория на банкротство оператора - 9 мая 2025 года.

В январе после обсуждения с кредиторами плана мирового соглашения мораторий был продлен до 9 мая 2025 года.

Тогда же был установлен приоритетный, 60-дневный срок для удовлетворения требований мелких кредиторов.

Теперь же, сообщает суд кантона Цуг (Швейцария), 6 марта этот срок был пролонгирован до 9 мая.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.