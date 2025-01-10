Рубль понижается в паре с юанем на открытии торгов, несмотря на дорожающую нефть

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу; рубль слабеет, несмотря на рост нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6335 руб. (+5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,99 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Сохраняется риск ослабления юаня до 13,3 рубля в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль в четверг снижался в моменте на 2%, а пара "юань-рубль" взлетала под 13,78 руб./юань, но день в юане закрыт нейтрально - лишь +0,5% у 13,58, - напоминает аналитик. - Скачок волатильности после праздников на фоне постепенного возврата ликвидности на рынок - привычное дело. В моменте участники валютного рынка могли опасаться выхода ЦБ на открытый рынок в рамках бюджетного правила - с 9 января чистые объемы продажи инвалют возросли, что несколько придавило рубль. Как видим, никаких потрясений и длительного ослабления нацвалюты это не дало".

На взгляд эксперта, технически в паре "юань-рубль" по-прежнему нисходящий тренд по пикам ноября-декабря и сохраняется риск скатывания юаня к 13,3 руб., а уход под важную поддержку откроет пространство для временного маневра вплоть под 13 руб.

Цены на нефть повышаются в пятницу и могут завершить в плюсе третью неделю подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $77,42 за баррель, что на 0,66% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,6%, до $74,38 за баррель.

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.