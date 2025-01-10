OFAC разрешила нефтесервисные услуги для КТК, "Тенгизшевройла" и "Сахалина-2" до 28 июня

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов США сделало исключение для оказания нефтесервисных услуг Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), "Тенгизшевройлу" и проекту "Сахалин-2" в рамках последних санкционных запретов.

Документ OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) устанавливает действие данного разрешения на срок до 28 июня 2025 года.

В том числе речь идет об услугах, связанных с транспортировкой нефти.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. Система способна транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год - через РФ. В 2024 году прокачка составила 64,4 млн тонн.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл", которое разрабатывает месторождение Тенгиз в Казахстане, являются Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), "ЛУКОЙЛ" (5%). Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,1 млрд тонн. В январе-июне 2024 года на месторождении было добыто 14,4 млн тонн нефти (114,6 млн баррелей), что на 3,4% меньше, чем в I полугодии 2023 года.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн. Совладельцами ООО "Сахалинская энергия" являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.