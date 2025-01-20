Бывшая Schlumberger пока не видит в своей работе нарушений новых санкций США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) считает, что ее структура бизнеса, включающая российское подразделение, не противоречит новым санкциям США против России, сообщил CEO компании Оливье ле Пеш. Об этом пишет Financial Times.

"Мы изучаем новые санкции, и на данный момент считаем, что наши добровольные меры соответствуют новым санкциям", - сказал он в ходе конференц-звонка с инвесторами.

SLB весной 2022 года на фоне конфликта на Украине сократила влияние на свой российский бизнес, приостановив развертывание новых технологий и прекратив инвестиции. Позже компания объявила о прекращении поставок оборудования и технологий в Россию: сначала со складов в странах ЕС, США, Великобритании и Канаде, а с июля 2023-го - со всех своих предприятий.

США в рамках последнего пакета санкций, направленного, прежде всего, против российской нефтяной отрасли, ввели запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории России. Ограничения вступят в силу 27 февраля. Исключения сделаны для Каспийскоого трубопроводного консорциума (КТК), "Тенгизшевройла" и проекта "Сахалин-2": лицензия на предоставление услуг им действует до 28 июня.

В 2024 году выручка российского подразделения SLB составила $1,4 млрд, что составляет 4% в общей структуре доходов группы.