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В ГПБ заявили о готовности крупных банков создать институт кредитных деривативов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Крупные банки готовы создать и развивать в России институт кредитных деривативов, но необходимы методология и регламенты определения кредитных событий, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Это, действительно, вызов этого года - предупреждение и недопущение ситуации с корпоративными дефолтами по компаниям, имеющим публичные выпуски облигаций. Об этом мы говорим и с регулятором, и с другими участниками рынка", - сказал Шулаков.

Отвечая на вопрос, какие механизмы можно использовать в текущей ситуации, он отметил, что в первую очередь нужно развивать институт кредитных деривативов - то, что называется CDS (Credit Default Swap). "Для него, в том числе, нужно модернизировать некоторые регуляторные моменты: нужны методология и регламенты определения этих кредитных событий. Спрос на этот инструмент есть, участники в лице крупных банков готовы были бы этот рынок создать. Хотелось бы подчеркнуть, нельзя спекулятивный капитал считать злом, потому что спекулятивный капитал - это профессиональный капитал, цель которого создание и заработок на арбитраже", - сказал банкир.

"Во всем мире на рынках капитала это является движущей силой рынка. Такие "спекулятивные", а, точнее, профессиональные торговые дески есть во всех крупных банках. Они - неотъемлемая часть рынка. С их помощью происходит перераспределение риска, перетоки ликвидности, не только вход, но и выход инвесторов из взятых позиций. Они котируют цены", - напомнил Шулаков.

"Регуляторно нужно смотреть на то, как будет отражаться такого рода позиция, не только торговая, но и андеррайтинговая, на балансе банка. Может быть, именно сейчас нам надо вместе с регулятором что-то подкрутить в настройках именно нашего рынка, чтобы оживить оборот ценных бумаг через банки. К этому надо подходить осторожно, но подходить надо, назрела ситуация. Это один из способов как расширения вторичной кривой, так и управления не только фондированными, но и синтетическими позициями. Таким образом, когда ты принимаешь больший объем риска, используя меньший объем денежных средств в момент времени - тебе не нужно обязательно что-то продать, чтобы что-то купить", - пояснил первый вице-президент Газпромбанка.

По словам Шулакова, рынок CDS - это не просто спекулятивный инструмент, "это культура, методология и определение понятий, на основе которых люди ведут деловой оборот". "Это не усложнение, а скорее более глубокое понимание рынка и создание инструментария его развития", - резюмировал он.

CDS Газпромбанк Денис Шулаков
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