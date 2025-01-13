ГПБ работает с ЦБ и рынком над созданием инструмента локальных конвертируемых бондов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Газпромбанк активно работает с регулятором и участниками рынка над созданием возможностей для размещения первого на российском локальном рынке выпуска конвертируемых облигаций, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый вице-президент банка Денис Шулаков.

Конвертируемые облигации - инновационный инструмент триединой природы, объединяющий в себе преимущества и облигаций, и акций, и опционов, отметил Шулаков.

Он напомнил, что текущее законодательство не позволяет выпустить такой инструмент в его классическом понимании - отсутствует гибкость в определении коэффициента конвертации и способа расчетов при конвертации.

"Мы активно работаем с участниками рынка и регулятором над созданием возможностей для размещения первого на российском локальном рынке выпуска конвертируемых облигаций. Уверен, что 2025 год подарит рынку этот новый инвестинструмент", - сказал банкир.

Банк России ранее отмечал, что считает перспективным развитие такого инструмента, как конвертируемые облигации. Осенью прошлого года ЦБ включил в проект "Основных направлений развития финансового рынка России на 2025 год и период 2026 и 2027 годов" планы по совершенствованию регулирования конвертируемых облигаций, подчеркнув, что такие инструменты могут сыграть важную роль в увеличении объема инвестиций, привлекаемых в том числе компаниями, способствующими обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.