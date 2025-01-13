"РТ-Капитал" через суд требует от ФК "Крылья Советов" возврата почти 900 млн рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") направило в суд иск к самарскому АО "Профессиональный футбольный клуб (ПФК) "Крылья Советов" с требованием вернуть 897 млн рублей долга, сообщает пресс-служба "Ростеха".

Решение взыскать задолженность через суд было принято с учетом того, что ПФК не исполняет взятые на себя обязательства с 2016 года.

""Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в "Ростех" за кредитной помощью. С учетом значения клуба для Самарской области ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России, и "неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения".

Иск "РТ-Капитала" к ФК поступил в Арбитражный суд Москвы 9 января. Материалы, поясняющие суть претензий, не опубликованы. Сумма исковых требований составляет 897 627 600 рублей. Третьим лицом в исковом заявлении указано АО "Транспортно-логистическая корпорация" (с 2020 года находится в стадии ликвидации - ИФ).

В октябре 2021 года "РТ-Капитал" в суде добился удовлетворения искового заявления к АО "Транспортно-логистическая корпорация" об обращении взыскания по кредитным договорам, заключенным в феврале 2011 года между Новикомбанком и ПФК "Крылья Советов" на 671 млн рублей и 308,153 млн рублей под 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2015 года. В материалах дела отмечается, что средства выдавались под залог недвижимости - расположенного в центре города Дома промышленности (объект культурного наследия регионального значения - ИФ) и земельных участков под ним общей площадью более 7 тыс. кв. м. Собственником недвижимости выступало ГУП Самарской области "Эксон", которое впоследствии было изменено на АО "Транспортно-логистическая корпорация". Позже срок возврата кредита был продлен до 24 июня 2016 года (проценты увеличились на 5% и должны быть начислены на дату фактического возврата суммы задолженности - ИФ), но не был выплачен.

"Обратить взыскание на заложенное имущество, принадлежащее АО "Транспортно-логистическая корпорация", установить начальную продажную стоимость заложенного имущества - 319 052 138 рублей 40 копеек(...)", - говорилось в решении суда.

Решение устояло в вышестоящих инстанциях.

В начале декабря 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял журналистам о почти миллиардном долге самарского футбольного клуба и анонсировал проверки расходования бюджетных средств и новую стратегию его развития, которая, по его словам, предусматривает изменение финансовой дисциплины, трансферной политики и предполагает поддержку и развитие клуба, а не агентских сообществ.

В планах самарского правительства - сократить финансирование футбольного клуба на следующий сезон почти на 800 млн рублей. При этом общий бюджет клуба может составить порядка 2,3 млрд рублей с учетом обязательств, которые были накоплены за предыдущие периоды (с 2008 по 2023 годы задолженность клуба перед кредиторами составляла 1,17 млрд рублей - ИФ).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства спорта Самарской области, клубу ежегодно оказывается поддержка в виде субсидии из областного бюджета в Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области.

"Объем субсидий фонду в 2021 году составил более 1,12 млрд рублей, в 2022 году - более 1,567 млрд рублей, в 2023 году - почти 1,313 млрд рублей и в 2024 году - более 1,564 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что особое внимание со стороны общественности самарская команда получила в конце ноября прошлого года, когда на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физкультура и спорт" Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера "Крыльев Советов", глава региона рассказал о "долге" команды в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Позже Федорищев сообщил о том, что после изучения документации самарского футбольного клуба подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 УК (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 УК (мошенничество), ст. 160 УК (присвоение или растрата).

Речь, по его словам, идет о "возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств". В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области сообщили о проверке по заявлению губернатора. Как поясняли "Интерфаксу" во властных структурах региона, "заявление касается и вопросов судейства, и деятельности агентов, агентских групп".

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" за 2023 год, акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

Сейчас клуб "Крылья Советов" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в 18 матчах.