По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

Вячеслав Федорищев сообщил МВД о коррупции в судейском корпусе и в работе агентских групп

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Самарской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после проверки, проведенной по заявлению губернатора Вячеслава Федорищева о коррупции в судейском корпусе футбола и работе агентских групп, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона.

Дело возбуждено по статье 159 УК (мошенничество).

В конце ноября 2024 года на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физкультура и спорт" Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Ссылаясь на неназванного функционера местных "Крыльев Советов", глава региона рассказал о "долге" команды в размере 36 млн рублей "преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола".

Позже Федорищев сообщил, что после изучения документации самарского футбольного клуба подготовил заявление в региональные ГУ МВД и прокуратуру по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), ст. 159 (мошенничество) и ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Речь, по его словам, идет о "возможном обогащении предпринимательских структур за счет бюджетных средств".

Как поясняли "Интерфаксу" во властных структурах региона, "заявление касается и вопросов судейства, и деятельности агентов, агентских групп".

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" за 2023 год, акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.