Индексы РТС и МосБиржи начали торги снижением на 0,9%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Во вторник российский рынок акций начал торги с коррекции вниз вслед за котировками нефти в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,9%, лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,4%) и "Мечела" (-2,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,9% до 2840,48 пункта, индекс РТС снизился на 0,9% до 871,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 января, составляет 102,7081 рубля (+79,35 копейки).

Подешевели также акции "Совкомфлота" (-2,3%), "Т-Технологии" (-2,3%), АФК "Система" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "ММК" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Северстали" (-1,3%), "Норникеля" (-1,3%), "Магнита" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Газпрома" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), Сбербанка (-0,9% и -0,9% "префы"), "АЛРОСА" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), "Роснефти" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "Московской биржи" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

Избранный президент США Дональд Трамп заявил Newsmax, что для урегулирования украинского кризиса ему необходима встреча с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, стремление ускорить проведении встречи и урегулирование конфликта "обусловлено большими людскими жертвами на поле боя".

При этом говорить о месте возможной встречи Путина и Трампа после его вступления в должность пока преждевременно, так как предметной подготовки к этому мероприятию пока не ведется, заявил накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи во вторник может взять паузу в росте.

В понедельник индекс МосБиржи показал умеренный рост, растеряв вечером большую часть внутридневных приобретений и не сумев удержаться выше отметки 2850 пунктов.

"Полагаем, что охлаждение рынка, обусловленное в первую очередь отсутствием новостной подпитки и отсутствием идей в нефтяных бумагах, носит локальный характер. Консерватизма участникам рынка добавит и корректирующаяся вниз нефть, поэтому сегодня склонны ждать паузу в росте рынка, с попытками индекса МосБиржи перейти к проторговке зоны 2800-2850 пунктов. Что, впрочем, не меняет текущий взгляд на рынок акций: цели по росту индекса в район 2900-3000 пунктов технически остаются актуальными", - считает Локтюхов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне поддержку российскому рынку акций оказала подорожавшая нефть, а во вторник в сырье наметилась коррекция. Тем не менее, в рублях нефтяные цены остаются на максимумах с апреля прошлого года. Во вторник можно ожидать консолидации рынка акций, поскольку инвесторы будут ожидать данных по инфляции, которые будут опубликованы в среду, полагают эксперты.

"Газпром" планирует сократить персонал центрального аппарата почти вдвое - с 4100 до 2500 человек. Эти меры считаются частью масштабной реорганизации управления "Газпромом", необходимой для адаптации к текущей экономической ситуации. Акционеры CarMoney одобрили увеличение уставного капитала путем размещения 745 млн дополнительных акций по закрытой подписке в пользу Промсвязьбанка, который ранее приобрел акции компании по цене 2,5 рубля за бумагу. Допэмиссия запланирована на второй квартал 2025 года, невыкупленные акции будут погашены. Привлеченные средства направят на рост капитала CarMoney и развитие бизнеса группы. По словам гендиректора Анны Калугиной, докапитализация усилит стратегическое партнерство с ПСБ, позволит масштабировать бизнес и расширить продуктовую линейку, отмечают аналитики "Цифра брокер".

В США в понедельник индексы акций изменились на 0,2-0,9%: просел Nasdaq (-0,4%), но выросли S&P500 (+0,2%) и Dow Jones (+0,9%).

Акции почти 380 компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, закрылись в "плюсе", хотя в ходе торгов индикатор падал почти на 1%. Вслед за ценами на нефть активно вырос энергетический сектор, также подорожали бумаги крупных банков в преддверии начала сезона отчетности.

Продолжилось снижение IT-сектора на опасениях, что Федеральная резервная система будет медленнее, чем ожидалось, снижать процентные ставки в текущем году. Ключевой статистикой на этой неделе станут данные об американской инфляции: индекс цен производителей будет обнародован во вторник, индекс потребительских цен (CPI) - в среду.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных праздничных выходных упал на 1,8%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite подскочил на 2,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

В Японии инвесторы проявляют осторожность на фоне роста опасений повышения прогнозов инфляции Банком Японии, что может означать дальнейший подъем процентных ставок.

Профицит счета текущих операций Японии в ноябре 2024 года поднялся до максимальных с августа того же года 3,353 млрд иен ($21,3 млрд) с 2,17 млрд иен годом ранее, по данным министерства финансов страны. Положительное сальдо фиксируется уже 22 месяца подряд. Рынок ожидал его на уровне 2,691 млрд иен в позапрошлом месяце, отмечает Trading Economics.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) назвала одним из приоритетов на 2025 год поддержание стабильности рынка, пообещала принять все необходимые меры для поддержки рыночного импульса и объявила о планах сотрудничества с Народным банком Китая (НБК, центробанк страны) с целью создания механизмов финансирования покупки акций, пишет Trading Economics.

Ведущие инвестбанки, включая UBS и Goldman Sachs, подтвердили позитивные прогнозы в отношении китайского рынка акций, отметив высокие корпоративные прибыли и дальнейшую поддержку со стороны властей.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вниз после роста накануне до максимумов с августа.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6% до $80,51 за баррель (+1,6% накануне), февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,5% до $78,4 за баррель (+2,9% в понедельник).

Котировки резко выросли после пятничной новости о том, что США ввели новые санкции против российской нефтяной отрасли. Ограничения, в частности, коснулись компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также более 180 танкеров.

Также у трейдеров есть опасения, что США могут ввести пошлины на импорт канадских товаров, включая нефть. Штаты импортируют более половины нефти из Канады.