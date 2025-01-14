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Инвесторы за год вложили в биржевые фонды денежного рынка на "Мосбирже" свыше 1 трлн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на "Московской бирже" за 2024 год увеличилась в 4,4 раза, превысив 1 триллион рублей, сообщила биржа.

Более 90% вложений в фонды составили средства частных инвесторов.

Количество физлиц, которые приобрели на фондовом рынке "Мосбиржи" БПИФы денежного рынка, за 2024 год выросло более чем втрое, превысив 1,3 миллиона.

Объем сделок физлиц с паями фондов денежного рынка в 2024 году достиг 2,5 трлн рублей, что в семь раз больше показателя годом ранее.

Среднедневной общий объем торгов паями за 2024 год составил 13,7 млрд рублей - в шесть раз больше, чем за 2023 год.

"В последний торговый день 2024 года вложения в биржевые фонды денежного рынка установили новый максимум. Мы видим, что интерес к этому инструменту проявляют как начинающие, так и опытные инвесторы. И если первые видят в нем альтернативу депозитам, то вторые пользуются возможностью надежно припарковать капитал и получать доход, близкий к ключевой ставке", - отметил директор по развитию денежного рынка "Мосбиржи" Дмитрий Даниленко.

Сейчас на фондовом рынке "Мосбиржи" инвесторам доступны паи 16 фондов денежного рынка от 13 управляющих компаний.

Дмитрий Даниленко Московская биржа Мосбиржа БПИФ
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