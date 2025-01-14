Инвесторы за год вложили в биржевые фонды денежного рынка на "Мосбирже" свыше 1 трлн рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Стоимость чистых активов биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) денежного рынка на "Московской бирже" за 2024 год увеличилась в 4,4 раза, превысив 1 триллион рублей, сообщила биржа.

Более 90% вложений в фонды составили средства частных инвесторов.

Количество физлиц, которые приобрели на фондовом рынке "Мосбиржи" БПИФы денежного рынка, за 2024 год выросло более чем втрое, превысив 1,3 миллиона.

Объем сделок физлиц с паями фондов денежного рынка в 2024 году достиг 2,5 трлн рублей, что в семь раз больше показателя годом ранее.

Среднедневной общий объем торгов паями за 2024 год составил 13,7 млрд рублей - в шесть раз больше, чем за 2023 год.

"В последний торговый день 2024 года вложения в биржевые фонды денежного рынка установили новый максимум. Мы видим, что интерес к этому инструменту проявляют как начинающие, так и опытные инвесторы. И если первые видят в нем альтернативу депозитам, то вторые пользуются возможностью надежно припарковать капитал и получать доход, близкий к ключевой ставке", - отметил директор по развитию денежного рынка "Мосбиржи" Дмитрий Даниленко.

Сейчас на фондовом рынке "Мосбиржи" инвесторам доступны паи 16 фондов денежного рынка от 13 управляющих компаний.