Главой "ЛУКОЙЛа" вместо Вадима Воробьева станет топ-менеджер НК Сергей Кочкуров

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" принял решение о досрочном прекращении полномочий главного исполнительного директора компании и назначении нового, сообщила НК.

Вместо Вадима Воробьева новым главой "ЛУКОЙЛа" назначен Сергей Кочкуров.

В 2022 году Кочкуров занимал должность вице-президента НК по добыче нефти и газа в России.

В минувшую пятницу Воробьев был включен в санкционный список США. Вагит Алекперов ранее покинул должность главы НК по той же причине.

Как прокомментировали в компании, назначение Кочкурова на должность главного исполнительного директора ПАО "ЛУКОЙЛ" происходит "в рамках работы с кадровым резервом".