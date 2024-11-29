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Инфляция в еврозоне в ноябре ожидаемо ускорилась до 2,3%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в ноябре увеличились на 2,3% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с октябрем, когда она составила 2%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал увеличение темпов роста потребительских цен в ноябре до 2,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) увеличились на 2,8% после роста на 2,7% месяцем ранее. Показатель также совпал с консенсус-прогнозом.

Согласно предварительным данным, повышение стоимости услуг в этом месяце составило 3,9% против 4% в октябре, рост цен на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию замедлился до 2,8% с 2,9%. Промышленная продукция в ноябре подорожала на 0,7% (+0,5% в октябре), а энергоресурсы подешевели на 1,9% после падения на 4,6% месяцем ранее.

Потребительские цены в еврозоне в ноябре понизились на 0,3% относительно предыдущего месяца. В октябре было отмечено их повышение на 0,3% в помесячном выражении.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за ноябрь будут обнародованы 18 декабря.

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