Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в III квартале на уровне 3,1%

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в III квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после повышения на 4,1% во II квартале и роста на 5,4% в I квартале, говорится в сообщении Росстата об использовании ВВП в III квартале 2024 года.

Таким образом, Росстат подтвердил предыдущую оценку роста ВВП в III квартале на уровне 3,1%, сделанную производственным методом.

"Объем ВВП России за III квартал 2024 г. составил в текущих ценах 49 трлн 591,1 млрд руб. Индекс его физического объема относительно III квартала 2023 г. составил 103,1%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2024 г. по отношению к ценам III квартала 2023 г. составил 106,6%", - говорится в сообщении Росстата.

Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП в III квартале 2024 года составила 69,2% против 68,0% в III квартале 2023 года. При этом доля расходов домохозяйств увеличилась до 49,8% с 49,6%, а расходов госуправления до 18,8% с 17,9%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства выросла до 0,6% с 0,5%.

Доля в ВВП валового накопления в III квартале 2024 года составила 27,4% (выросла с 26,8% в III квартала 2023 года), в том числе доля валового накопления основного капитала выросла до 22,2% с 20,9%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 5,2% с 5,9%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) в ВВП в III квартале 2024 года снизилась до 3,4% с 5,2% в III квартале 2023 года.

Как сообщалось, по данным Росстата, ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года вырос на 4,2%.

Прогноз ЦБ по росту ВВП РФ на 2024 год равен 3,5-4,0%, прогноз Минэкономразвития - 3,9%.

Прогноз Банка России по росту ВВП РФ в 2025 году равен 0,5-1,5%. Вице-премьер Александр Новак в конце декабря заявлял, что правительство ожидает рост в 2025 году на 2,0-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%, в 2025 году - на 1,5%.