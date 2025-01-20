РФ в 2024 году сохранила третье место на мировом рынке растительных масел

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - РФ в 2024 году, по оценке, экспортировала 7,29 млн тонн растительных масел, что на 8% больше, чем в 2023 году, сообщили "Интерфаксу" в центре OleoScope.

В результате РФ второй год подряд сохранила третье место по объемам поставок отечественных растительных масел на мировой рынок, увеличив свою долю до 8,5% с 7,6% в 2023 году.

В частности, вывоз подсолнечного масла увеличился на 24%, обновив рекорд до 5,46 млн тонн. Его доля в структуре экспорта растительных масел превысила 70%. Основные покупатели - Индия (2,17 млн тонн), Турция (795 тыс. тонн) и Китай (574 тыс. тонн). На российский экспорт подсолнечного масла приходится 36% от мирового.

Экспорт соевого масла вырос на 2%, до 691 тыс. тонн, что составляет 6% от мирового экспорта. Лидерами по закупкам российского соевого масла стали Индия (288 тыс. тонн) и Алжир (220 тыс. тонн).

Вывоз рапсового масла в 2024 году сократился на 30%, до 1,13 млн тонн. Доля РФ в мировом экспорте составила 15%. Более 90% было отправлено в Китай.

Экспорт растительных шротов составил 4,02 млн тонн, что на 0,37% ниже, чем в 2023 году. Вместе с тем вывоз подсолнечного шрота достиг 2,73 млн тонн, оказавшись на 12% больше, чем в 2023 году. Основными покупателями стали Турция (1,06 млн тонн) и Белоруссия (790 тыс. тонн). Отгрузки соевого шрота выросли на 4%, до 842 тыс. тонн. Лидерами по закупкам стали Белоруссия (285 тыс. тонн) и Узбекистан (148 тыс. тонн).

В то же время экспорт рапсового шрота упал на 42%, до 444 тыс. тонн. Его основными покупатели были Китай (162 тыс. тонн) и Турция (72 тыс. тонн).

Экспорт маргариновой продукции в 2024 году составил 230 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в 2023 году. Лидером по ее закупкам стал Казахстан (57 тыс. тонн). Поставки майонезной продукции увеличились на 12%, до 148 тыс. тонн. Ее также больше всех закупил Казахстан (41 тыс. тонн).