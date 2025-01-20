Поиск

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.

Курс биткойна обновил рекорд, поднявшись выше $109 тыс.
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании политик публично высказывался в поддержку рынка криптовалют, и трейдеры ждут от него смягчения регулирования в этом секторе.

Стоимость биткойна в понедельник поднималась до $109 241, пишет Barron's. По данным CoinDesk на 11:00 по московскому времени, курс - $107 617.

В минувшие выходные Трамп и его жена Мелания запустили собственные криптовалюты на блокчейне Solana.

Сам политик представил свой мемкойн TRUMP в соцсети X, а также на собственной платформе The Truth Social в субботу. В какой-то момент капитализация этой криптовалюты поднималась до $15 млрд, однако упала ниже $8 млрд после запуска в воскресенье мемкойна MELANIA, который отвлек на себя часть средств криптоинвесторов.

В общей сложности число мемкойнов TRUMP ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступными являются 200 млн токенов, сообщается на официальном сайте. 80% мемкойнов принадлежит CIC Digital, "дочке" Trump Organization, а также Fight Fight Fight LLC (соответствует слогану кампании Трампа "Fight, fight, fight!"), в которой CIC Digital является совладельцем.

CIC Digital ранее занималась продажей NFT Трампа, а также атрибутики его кампании.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в 2024 г. вырос до рекордных $15,2 млрд

Генпрокуратура подала иск к Петербургскому нефтетерминалу

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%

Индексы США уверенно выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,5%

Тариф "Платона" с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км

Тариф "Платона" с февраля вырастет на 19 копеек до 3,34 руб./км
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе267 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5724 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });