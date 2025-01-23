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Глава BlackRock допустил подорожание биткойна до $700 тысяч

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Курс биткойна может взлететь до $700 тысяч, если все больше глобальных инвестиционных фондов решат вложить в криптовалюту 2-5% своих портфелей, заявил на форуме в Давосе глава BlackRock Ларри Финк.

В 2024 году BlackRock, крупнейшая в мире инвесткомпания по объему активов под управлением, запустила биржевые фонды iShares Bitcoin Trust и iShares Ethereum Trust, инвестирующие в биткойн и эфир соответственно.

Мнение Финка в отношении криптовалют значительно изменилось за последнее время. Ранее он был скептично настроен по отношению к цифровым активам, но теперь видит потенциал для их использования в качестве инвестиционных инструментов.

"Если вас беспокоит обесценивание вашей валюты или вы опасаетесь за экономическую или политическую стабильность в вашей стране, у вас есть международный инструмент под названием биткойн, который может помочь преодолеть эти локальные опасения", - сказал Финк.

"Ранее на этой неделе я разговаривал с представителями одного суверенного фонда. Мы обсуждали, в частности, стоит ли им направить на биткойны 2% своего портфеля или 5% портфеля. Если бы все вели подобные обсуждения, цена биткойна подскочила бы до $500 тысяч или даже до $700 тысяч", - добавил он.

Финк подчеркнул, что не призывает всех инвестировать в биткойн, отметив, что криптовалюты известны высокой волатильностью, и даже во время периодов роста нередки просадки на 20-30%.

Биткойн на торгах в четверг дешевеет на 1,8% и торгуется на уровне $102 373,6, по данным Coindesk.

BlackRock Coindesk Ethereum Ларри Финк
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