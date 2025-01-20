В США в понедельник пройдет инаугурация Трампа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник принесет присягу в качестве 47-го президента Соединенных Штатов на церемонии в Вашингтоне.

Вице-президентом будет провозглашен Джей Ди Вэнс, который тоже даст присягу.

Инаугурационный день начнется со службы в Епископальной церкви Святого Иоанна в Вашингтоне, а затем действующий президент Джо Байден и его супруга Джилл по традиции пригласят Трампа и его жену Меланию на чаепитие в Белом доме. Из Белого дома они впоследствии в автомобильном кортеже проедут к зданию Конгресса на Капитолийском холме.

В 09:30 утра по местному времени (17:30 мск) на Капитолийском холме начнутся музыкальные выступления. Затем к присяге приведут Вэнса, а в полдень по местному времени (20:00 мск) Трамп принесет присягу и произнесет инаугурационную речь, в ходе которой назовет цели, которые будут стоять перед его администрацией в ближайшие четыре года.

После этого Трамп в Президентской комнате в здании Капитолия подпишет ряд ключевых документов. В частности, Трамп заявлял о планах в первый же день на посту подписать несколько указов, регулирующих различные сферы, начиная от безопасности границ и заканчивая добычей нефти и газа.

Затем президент с супругой отправятся на обед, который организует Объединенный комитет Конгресса США по инаугурационным церемониям. Также в честь инаугурации президента состоится парад, который пройдет от здания Капитолия по улице Пенсильвания-авеню до Белого дома.

Вечером в понедельник Трамп посетит три инаугурационных бала. Ожидается, что на каждом из них он произнесет речь.

Власти США предупреждают, что в Вашингтоне могут собраться более 220 тыс. человек, в том числе сторонники Трампа и протестующие.

На инаугурации будут присутствовать члены семей Трампа и Вэнса и уходящие с должностей Байден и вице-президент Камала Харрис со своими супругами. Кроме того, ожидается, что инаугурацию посетят экс-президенты США Барак Обама, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший с женой Лорой.

На церемонию Трамп также пригласил лидеров нескольких государств. Традиционно главы стран не присутствовали на инаугурации американских президентов из соображений безопасности. Однако в этот раз некоторые лидеры, в частности, президент Аргентины Хавьер Милей, заявили, что примут приглашение Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет посетить церемонию. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации, но отправит в Вашингтон своего представителя. Кроме того, Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор 17 января.

Инаугурацию планируют посетить глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая.

На церемонии также могут присутствовать миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. На торжества приедет генеральный директор соцсети TikTok Шоу Цзы Чу.

5 ноября 2024 года в США состоялись выборы президента. Победу на них одержал республиканец Трамп: он получил 312 голосов выборщиков, а его оппонент от Демократической партии Харрис - 226. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо было набрать 270 голосов.