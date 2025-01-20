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Аналитик Goldman Sachs счел, что ФРС может снизить ставки быстрее, чем ожидает рынок

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американская экономика развивается гармонично, а рынок, вероятно, слишком пессимистичен в отношении темпов снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус.

Гармония, по его словам, проявляется в сочетании "здорового роста" экономики и постепенной дезинфляции.

По оценкам Goldman, ВВП США в четвертом квартале 2024 года вырос на 2,6%, а в 2025 году будет расти примерно такими же темпами на фоне признаков того, что рынок труда находится в хорошем состоянии и охлаждается не так быстро, как опасались некоторые.

Американский рынок труда сейчас характеризуется низким числом увольнений и медленным наймом, при этом его сила не указывает на возвращение риска перегрева, приводит MarketWatch мнение Хациуса.

Он также отмечает, что инфляция в стране в декабре была ниже прогнозов, а ее дальнейшие темпы позволят ФРС продолжить снижение ставок, хотя и не в январе. Значительного риска повышения ставок в ближайшее время также нет, полагает экономист.

"После таких (данных - ИФ) картина неясна, поскольку с учетом сохранения дезинфляции снижение ставок выглядит оправданным, но не необходимым с учетом силы реальной экономики, - говорит он. - Тем не менее мы твердо верим, что котировки рынка слишком "ястребиные", если судить по весу вероятностей".

"Однако риски такого прогноза с учетом всех факторов скорее понижательные (для ставок - ИФ), потому что, с одной стороны, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) может решить снизить ставки до июня, даже если с экономикой все будет в порядке, а с другой, он, вероятно, будет снижать их гораздо активнее в маловероятном, но далеко не призрачном случае более резкого ухудшения экономических данных или отношения к риску", - цитирует MW слова Хациуса.

По его мнению, ключевой вопрос в контексте денежно-кредитной политики (ДКП) - это насколько агрессивно администрация вступающего 20 января в должность президента США Дональда Трампа будет выполнять обещания в сфере импортных пошлин.

Goldman полагает, что новая администрация в ближайшие пару месяцев повысит пошлины на китайский импорт в среднем на 20%. Кроме того, могут быть "агрессивные" пошлины на европейские автомобили и мексиканские электромобили. При этом введение пошлин на все подряд стало менее вероятным, а универсальной пошлины на критически значимые товары - более вероятным, заявляет Хациус.

По его словам, новости о пошлинах наверняка продолжат создавать волатильность на финансовом рынке, хотя их влияние на политику ФРС может быть не столь однозначным, как считают инвесторы.

"В конце концов, в 2018-2019 годах эскалация торговой войны подготовила почву для трех снижений ставки на 25 базисных пунктов каждое, - говорит экономист. - Многие высказывают мнение, что это происходило при инфляции ниже целевого уровня (сейчас она, наоборот, выше), но справедливо и то, что базовая ставка сейчас выше нейтрального уровня (тогда, наоборот, была ниже) и вдобавок уровень загрузки рынка труда ниже".

Goldman Sachs США ФРС Дональд Трамп
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