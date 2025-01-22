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"Норникель" и "Росатом" в 1,6 раза увеличили уставный капитал "Полярного лития"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - ООО "Полярный литий", совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома" по освоению Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, увеличило уставный капитал.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 21 января.

Уставный капитал компании ранее составлял 2 млрд 625 млн 653 тыс. рублей. В настоящее время он увеличен до 4 млрд 82 млн 5 тыс. рублей, или в 1,55 раза.

При этом "Норникель" и "Росатом" по-прежнему владеют равными долями.

Как сообщалось, в январе текущего года США ввели санкции против компании "Полярный литий".

Ранее, в декабре 2023 года, "Норникель" и "Росатом" также докапитализировали "Полярный литий". Уставный капитал СП вырос с 1 млн рублей до 2 млрд 625 млн 653 тыс. рублей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.

"Росатом" и "Норникель" в 2021 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Лицензия, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Capex проекта освоения Колмозерского месторождения по состоянию на октябрь 2024 года оценивался в 91 млрд рублей.

Планируется, что проектная мощность будет достигнута к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в РФ.

ООО "Полярный литий" Норникель Росатом
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