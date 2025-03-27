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Идет поиск подрядчиков для освоения Колмозерского месторождения лития

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Запущены конкурсные процедуры по отбору подрядчиков для проекта по освоению Колмозерского месторождения лития в Мурманской области, сообщил журналистам на полях Международного арктического форума глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

Проект реализует ООО "Полярный литий", совместное предприятие "Норникеля" и "Росатома"

"Идут конкурсные процедуры по определению подрядчиков и всей цепочки, которая замкнет переработку полезных ископаемых и превратит их уже в товар", - сказал Лихачев.

По его словам, в целом, "Росатом" нацелен на замкнутый цикл работы с литием.

"У нас большая программа работы по редкоземельным металлам, не только по их добыче, обогащению, переработке, не только получению товарного лития, но и превращению в конкретный продукт потребления. Если мы говорим о литии, то идея в замкнутом цикле обращении с литием: добыча, выделение, использование для создания энергетических батарей, применение этих батарей, их утилизация", - сказал Лихачев.

"Полярный литий" в январе 2025 года попал под санкции США.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

"Росатом" и "Норникель" в 2021 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Лицензия, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Capex проекта освоения Колмозерского месторождения по состоянию на октябрь 2024 года оценивался в 91 млрд рублей. Планируется, что проектная мощность будет достигнута к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.

Алексей Лихачев Норникель Росатом Колмозерское Мурманская область Полярный литий
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