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Цены на бензин в РФ с 14 по 20 января выросли на 0,09%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 января 2024 года выросли на 0,09% после повышения на 0,04% с 9 по 13 января и на 0,51% с 1 по 9 января (статистические периоды варьируются из-за праздничных дней), сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены к 20 января выросли на 0,6% (общая инфляция за этот период составила 0,92%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 20 января составляла 60,94 руб. (на 13 января - 60,89 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 55,55 руб. (55,49 руб.), АИ-95 - 60,67 руб. (60,63 руб.), АИ-98 - 83,14 руб. (83,09 руб.).

Дизельное топливо в РФ с 14 по 20 января символически, на 0,01%, подешевело после роста потребительских цен на него с 9 по 13 января на 0,05% и на 0,50% с 1 по 9 января. Средняя цена ДТ в стране на 20 января - 70,15 руб. за литр (на 13 января также 70,15 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).

Росстат
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