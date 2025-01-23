ФАС пока не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, в конце прошлого года инициировавшая антикартельные проверки производителей сливочного масла на фоне роста цен на этот продукт, пока не обнаружила признаков картельного сговора.

"Если какие-то нарушения будут обнаружены в рамках поверки, безусловно, будут приняты меры антимонопольного законодательства. Но предположить, что большое количество производителей, а у нас их несколько сотен, специально заключили антиконкурентное соглашение, пока мы не можем", - сказал глава службы Максим Шаскольский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Надо сказать, что существует рост себестоимости, есть факторы экономические, которые оказывают непосредственно влияние на цену", - отметил он, комментируя высокую ценовую динамику сливочного масла.

По данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в РФ выросли на 36,2%. В целом молоко и молочная продукция в 2024 году подорожали на 15,7%.

В декабре ФАС сообщила, что начала внеплановые выездные проверки в отношении семи компаний - производителей молочной продукции в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. "Проверочные мероприятия инициированы в связи с обращениями граждан о повышении цен. Предмет проверок - соблюдение запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен", - заявляли в ФАС.