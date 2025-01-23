Electronic Arts ухудшила прогноз на финансовый год

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Electronic Arts, один из ведущих издателей компьютерных игр в мире, ухудшил прогнозы для текущего финансового года из-за проблем в сегменте футбольных симуляторов.

Как говорится в пресс-релизе компании, теперь она ожидает сокращения объема заказов (показатель net bookings) в фингоду, завершающемся в марте, на 4-6% (mid-single-digit), тогда как ранее прогнозировался рост показателя на аналогичную величину.

В третьем финквартале (октябрь-декабрь) компания ожидает получить выручку в размере около $1,88 млрд при чистой прибыли в размере $1,11 на акцию. Октябрьский прогноз предусматривал выручку в диапазоне от $1,875 млрд до $2,025 млрд.

Компания опубликует финансовую отчетность за третий финквартал 4 февраля.

Акции EA упали на 11,5% на дополнительных торгах в среду.

Ухудшение прогноза главным образом вызвано показателями в сегменте Global Football, выпускающем футбольные игры. Причем ослабление импульса к росту в данном сегменте произошло в октябре-декабре, когда компания традиционно получает значительную выручку в преддверии зимних праздников.

В 2022 году EA переименовала свой самый популярный футбольный симулятор в "EA Sports FC" из-за конфликта с Международной федерацией футбола (ФИФА). Спрос на последнюю версию игры оказался хуже ожиданий, отметил гендиректор компании Эндрю Уилсон.

Также число игроков в онлайн-игре "Dragon Age: The Veilguard" в минувшем финквартале составило около 1,5 млн – почти вдвое хуже прогнозов компании.