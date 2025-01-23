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Доходы Грузии от туризма в 2024 году выросли до рекордных $4,4 млрд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доходы Грузии от туризма в 2024 году составили рекордные $4 млрд 425,4 млн, что на 7,3% больше, чем в 2023 году, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития страны.

"По имеющейся статистике, оправдался прогноз правительства относительно роста доходов и туристического сектора (турпотока - ИФ) в 2024 году", - отметил первый вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили.

В четвертом квартале доходы от туристических поездок в страну выросли на 10,3% в годовом исчислении, до $963,7 млн.

Минэкономики отметило рост доходов от туризма из Израиля (до $128,3 млн), Азербайджана (до $25,8 млн), Ирана (до $22,9 млн), Евросоюза (до $21,6 млн) и Саудовской Аравии (до $21,4 млн).

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество туристических поездок в Грузию выросло на 9%, до 5,1 млн посещений. В том числе Грузию в 2024 году посетили 1,42 млн туристов из РФ (28% от общего числа), что на 0,2% больше, чем в 2023 году.

Грузинские власти ожидали увеличения доходов от туризма в 2024 году до $4,5 млрд.

Правительство Грузии прогнозирует, что к 2028 году ежегодные доходы страны от туризма составят $6,4 млрд.

Азербайджан Евросоюз Минэкономики Иран Израиль Грузия Леван Давиташвили
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