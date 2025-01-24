Т-Банк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 61 млрд рублей

Годовая прибыль Росбанка по РСБУ выросла до 51 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В 2024 году Т-Банк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 31% - до 61 млрд рублей, Росбанк увеличил показатель на 57%, до 51 млрд рублей, сообщило материнское МКПАО "Т-Технологии".

Ранее сообщалось, что Т-Банк за 11 месяцев 2024 года получил 58 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, Росбанк - 54 млрд рублей. Таким образом, Т-Банк в декабре заработал 3 млрд рублей, а Росбанк получил 3 млрд рублей убытка.

"В РСБУ Росбанка в декабре отражены разовые операции, которые не отражают полный реальный финансовый результат работы бизнеса. Напомним, что операционные результаты, а также финансовые показатели по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей группы "Т-Технологии", консолидированная отчетность группы по МСФО будет раскрыта в марте 2025 года", - отметил представитель холдинга.

Группа подтвердила планы в 2025 году вернуться к регулярным дивидендным выплатам.

"В течение 2025 года мы планируем фокусироваться на интересах наших акционеров, сочетая эффективные инвестиции в развитие и рост бизнеса с регулярными дивидендными выплатами. Мы также планируем расширять программу лояльности для владельцев акций "Т", предлагая дополнительные бонусы инвесторам", - заявил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

Совокупный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка по РСБУ в 2024 году вырос на 4,5% - до 2,6 трлн рублей. За месяц этот показатель снизился на 3,4%, за квартал - на 3,8%. Снижение объема кредитов группа объясняет ужесточением макропруденциального регулирования и оптимизацией структуры портфеля с целью максимизации доходности на капитал.

Кредитный портфель Т-Банка на 31 декабря 2024 года составлял 1,8 трлн рублей, увеличившись за год на 69% (в декабре снизился на 0,6%, в IV квартале вырос на 33%).

Розничный кредитный портфель двух банков в декабре сократился на 1,9% - до 2,1 трлн рублей (рост с начала года на 16%, за квартал снижение на 1,3%), корпоративный снизился на 9,4% - до 0,5 трлн руб. (сокращение с начала года на 26%, за квартал - на 13%).

Средства клиентов на счетах в двух банках в декабре выросли на 8,2% - до 3,9 трлн рублей (рост с начала года на 24%, за квартал - на 2,8%). Средства физлиц в декабре выросли на 15% - до 3,1 трлн руб. (увеличение с начала года на 64%, за квартал - на 15%), юрлиц сократились на 13% - до 0,8 трлн руб. (снижение с начала года на 37%, за квартал - на 28%). Снижение объема привлеченных средств юрлиц группа объясняет растущим спросом клиентов на инвестиционные инструменты для бизнеса с большей доходностью (что, в частности, способствовало росту совокупного инвестиционного портфеля).

Средства клиентов на счетах в Т-Банке в декабре выросли на 19% - до 3,1 трлн рублей (с начала года рост составил 89%, за квартал - 25%).

Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец декабря 2024 года составил 310 млрд рублей (снижение за месяц на 0,6%), а Росбанка - 208 млрд рублей (рост в декабре на 1%). Оба банка с запасом выполняют требования ЦБ по достаточности капитала, отмечает группа.

Росбанк 1 января 2025 года был присоединен к Т-Банку.

Т-Банк (ранее - Тинькофф банк) и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам третьего квартала 2024 года Т-Банк с активами в 3,022 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,113 трлн рублей - 11-е место. По размеру собственного капитала Т-Банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (276 млрд рублей), Росбанк - 14-е (226 млрд рублей).