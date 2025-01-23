Т-Банк закроет два филиала Росбанка, в том числе ипотечный

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Т-Банк в рамках подстройки организационной структуры к существующей модели бизнеса закроет два филиала присоединенного Росбанка.

Как сообщил Т-Банк, его совет директоров обсуждал вопрос закрытия филиала Росбанка в Краснодаре и филиала "Дом" , который специализировался на ипотечном кредитовании.

"Мы адаптируем оргструктуру с учетом текущей конфигурации бизнеса. Ипотека продолжает развиваться в Т-Банке, как и другие розничные продукты, а обслуживание корпоративных клиентов проводит группа филиалов АО "ТБанк", в частности, "Росбанк Юг", - сообщил "Интерфаксу" представитель Т-Банка.

Росбанк был присоединен к Т-Банку 1 января 2025 года.

"Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг"), владеющие Т-Банком, в середине августа 2024 года получили контроль над 99,4% акций Росбанка.

Предполагалось, что после присоединения Росбанка Т-Банк займет 5-е место среди российских банков по объему средств населения (2,1 трлн рублей) и 4-е - по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал Т-Банка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).