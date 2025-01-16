Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Т-Банк завершил размещение допэмиссии акций в рамках присоединения Росбанка, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк разместил 263 778 468 обыкновенных акций номиналом 10 рублей (87,93% от зарегистрированного объема в 300 млн акций). Объем допвыпуска - 2,638 млрд рублей. В акции Т-Банка были конвертированы акции Росбанка.

"Бумаги были размещены в пользу "Т-Технологий", то есть это внутригрупповая процедура", - сообщил холдинг.

Уставный капитал Т-Банка составляет 6,772 млрд рублей, после допэмиссии он вырастет на 39% - до 9,41 млрд рублей.

Т-Банк присоединил Росбанк 1 января 2025 года.

"Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг"), владеющие Т-Банком, в середине августа 2024 года получили контроль над 99,4% акций Росбанка.

Предполагалось, что после присоединения Росбанка Т-Банк займет 5-е место среди российских банков по объему средств населения (2,1 трлн рублей) и 4-е - по размеру кредитного портфеля физлиц (1,9 трлн рублей), капитал Т-Банка превысит 500 млрд рублей.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина (ему принадлежит 41,4% группы).