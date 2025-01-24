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Путин допускает у России много точек соприкосновения с новой администрацией США

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин считает, что у России может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США, в том числе по вопросам стратегической стабильности и экономики, включая энергетику. Он сказал об этом в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиск решений по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря", - сказал он.

Он заметил, что Россия и США - крупнейшие производители нефти, но и крупнейшие потребители энергоресурсов.

"А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики слишком высокие цены - плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены - тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь есть у нас о чем поговорить", - сказал Путин.

По его словам, есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес.

Владимир Путин США Дональд Трамп
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