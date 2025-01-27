"СПБ биржа" сообщила о приостановке подачи заявок на торгах из-за "замедления штатных процессов"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила о приостановке приема заявок в отношении ценных бумаг во всех режимах торгов с 19:00 по московскому времени.

"Мы обнаружили замедление штатных процессов, связанных с проведением торгов, и превентивно объявили о приостановке подачи заявок. О возобновлении возможности подачи заявок сообщим дополнительно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Вечерняя сессия на "СПБ бирже" проводится с 19:05 до 23:50 по московскому времени.



