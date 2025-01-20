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РФ с 1 по 20 января снизила отгрузки зерна на экспорт в 2 раза, до 1,4 млн тонн

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - РФ с 1 по 20 января отгрузила на экспорт 1 млн 387 тыс. тонн основных зерновых культур, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы в этот период сократились на 43,4%, до 1 млн 191 тыс. тонн, ячменя - в 2,1 раза, до 124 тыс. тонн, кукурузы - в 5,4 раза, до 72,5 тыс. тонн.

При этом она обратила внимание на экспорт 33 тыс. тонн твердой пшеницы в Тунис.

Всего ассортимент отгружаемых зерновых культур сократился до 10 позиций с 23 годом ранее.

Лидером по закупкам пшеницы является Египет, но экспорт в эту страну упал до 237,8 тыс. тонн с 421 тыс. тонн годом ранее. Затем следуют ОАЭ, нарастившие закупки до 131,3 тыс. тонн с 22,8 тыс. тонн. Третье место занимает Кения, но отгрузки в эту страну снизились на 23% и составили 80,8 тыс. тонн. Значительно упал экспорт в Бангладеш - до 62,3 тыс. тонн с 211,3 тыс. тонн. Топ-5 замыкает Вьетнам, куда отправлено 57 тыс. тонн. Год назад этого направления в российском зерновом экспорте не было.

"Кроме того, по порядка 54 тыс. тонн отгружено в Ирак, Ливию и Танзанию, 38 тыс. тонн - в Нигерию. Увеличивается экспорт в Израиль - в 1,9 раза, до 33 тыс. тонн, - сообщила Тюрина. - Но вот в страны Латинской Америки отгрузок не было, хотя в прошлом сезоне в это время российская пшеница отправлялась в Венесуэлу и Бразилию. Из числа покупателей выпала и Индонезия, куда год назад было отправлено 120 тыс. тонн. Это, скорее всего, связано с логистикой и с географией - там Австралия близко".

По ее словам, в начале января пшеницу отгружали 19 компаний против 49 год назад.

Тюрина также сообщила, что ячмень экспортировался в Ливию, Саудовскую Аравию и Иран, кукуруза - только в Иран.

Лидером по отправке зерна с 1 по 20 января стала рейдовая перевалка, объемы соответствуют показателю аналогичного периода прошлого сезона - 555 тыс. тонн. Всего зерновые и зернобобовые отправлялись через 15 портов, в прошлом сезоне - через 19.

Новороссийские порты снизили перевалку на 60%, до 425,5 тыс. тонн. В том числе Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП") - на 67%, до 105,9 тыс. тонн. Падают показатели и по другим портам. В то же время порт в Высоцке (Ленинградская область), введенный в эксплуатацию в прошлом сезоне, наращивает отгрузки, уже перевалил 96 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке за последнюю декаду, Тюрина сообщила, что динамика была разнонаправленной. Цены на французскую пшеницу упали на 1,3%, до $236 за тонну, на американскую сохранились на уровне $231-232 за тонну. Российская пшеница (4 класс, FOB Новороссийск) подорожала на 2,1%, до $242 за тонну. "Это разнонаправленное движение цен привело к тому, что российская пшеница не имеет дисконта, более того, цена предложения российской пшеницы на $6 выше европейской", - отметила эксперт.

"Отсутствие дисконта плюс рост экспортной пошлины могут негативно отразиться на продажах. Сейчас запасы пшеницы 4 класса у производителей минимальные, они придерживают продажи в ожидании роста цен в марте, - сказала Тюрина. - Пока рост внутренних цен незначительный, где-то в пределах 1,6% - до 14 400 рублей за тонну (без НДС, пшеница 4 класса)". В долларовом эквиваленте цены у производителей составляют $154,7 за тонну против $153,1 на 10 января. Год назад они были на уровне $120,7 за тонну.

"Перспективы экспорта во многом зависят от предложения производителей", - заключила Тюрина.

Российский зерновой союз
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