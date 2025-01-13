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Экспорт российского зерна в первую декаду января сократился втрое

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия начала 2025 год с резкого снижения экспорта зерна.

Как сообщается в мониторинге Российского зернового союза, с 1 по 10 января за рубеж было отправлено 480 тысяч тонн основных зерновых культур, что в три раза меньше, чем год назад (1 млн 476 тыс. тонн).

Как уточнила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы упали почти на 57%, до 468 тысяч тонн, ячменя - на 93%, до 10,4 тысячи тонн, кукурузы - фактически остановлены.

"В первой декаде пшеница поставлялась только в семь стран, год назад их было 18. При этом максимальный объем отгружен в Кению - 111 тысяч тонн, это на 6% больше, чем год назад. Экспорт в Египет упал на 54%, до 83 тыс. тонн, в Турцию отправлено всего 4,8 тысячи тонн", - сказала Тюрина.

В ОАЭ отгрузки выросли в 10 раз, до 66,3 тысячи тонн. В Нигерию отправлено 50 тысяч тонн, год назад этой страны в числе покупателей российской пшеницы не было. Число компаний-экспортеров сократилось до 7 с 23 год назад.

Наибольшая часть зерна - 197 тысяч тонн - традиционно отправлена через Новороссийск. Это на 67% больше, чем годом ранее. Через порт Высоцка отгружено 113 тысяч тонн. "Это новый порт, год назад в это время перевалки через него не было", - отметила эксперт.

По ее данным, рейдовая перевалка упала почти на 65%, через Ростов-на-Дону отгрузки рухнули на 69%, через Азов - на 84%. При этом отгрузки через Ейск выросли на 31%.

Цены на зерно в первой декаде января снизились как на мировом, так и на внутреннем рынке. Французская пшеница к 10 января подешевела на 3,6%, до $239 за тонну против $248 на 1 января, американская - на 2%, до $231 против $236, российская (4-й класс, FOB Новороссийск) - на 3%, до $237 против $244 за тонну. Дисконт по отношению к европейской пшенице снизился до $2 с $4 на 1 января.

Тюрина также сообщила, что цены производителей повысились "в пределах 1%", до 15 600 рублей за тонну. "Ситуация складывается так, что фермеры очень серьезно сдерживают продажи в ожидании роста цен", - сказала Тюрина.

ОАЭ Египет Турция Кения Нигерия Елена Тюрина Российский зерновой союз
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