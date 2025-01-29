Brent подешевела до $77,3 за баррель

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно снижаются утром в среду после роста днем ранее.

К 8:14 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,25%) - до $77,30 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $0,41 (0,5%), до $77,49 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,22%) - до $73,61 за баррель. Днем ранее контракт подорожал на $0,6 (0,8%), до $73,77 за баррель.

Во вторник нефтяные котировки восстанавливались после падения днем ранее вместе с остальными мировыми финансовыми рынками. Это падение спровоцировали опасения по поводу китайского ИИ-ассистента, разработанного стартапом DeepSeek. По слухам, он может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

"DeepSeek представила недорогую и не потребляющую много электроэнергии модель ИИ, - сказал Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Это ставит под сомнение ожидания роста спроса на энергоносители со стороны дата-центров в ближайшие годы, хотя в полной мере последствия появления DeepSeek еще трудно оценить".

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по Москве в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 1,4 млн баррелей, ждут снижения запасов дистиллятов на 2,4 млн баррелей.