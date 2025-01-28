Поиск

Нефть Brent подорожала до $77,39 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $77,39 за баррель после падения цены накануне
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются утром во вторник после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени подорожали на $0,31 (0,4%) - до $77,39 за баррель. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,42 (1,8%), до $77,08 за баррель.

Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,4%) - до $73,46 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,49 (2%), до $73,17 за баррель.

Как сообщалось, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25%-ю пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

Аналитики ING отметили, что Колумбия является одним из ключевых поставщиков нефти в Соединенные Штаты - объемы превышают 200 тыс. баррелей в сутки.

С одной стороны, сокращение поставок из-за пошлин может привести к краткосрочному росту нефтяных котировок, однако в долгосрочной перспективе это, а также угрозы Трампа ввести пошлины в отношении импорта Канады и Мексики, является негативными факторами для мировой экономики, в особенности для экономики Китая, отметил президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч.

DigitalКитайская DeepSeek выпустила дешевую ИИ-модель, сопоставимую с разработками OpenAIЧитать подробнее

Дополнительным фактором, ускорившим падение цен на нефть в понедельник, стал обвал американского фондового рынка. В частности, индекс Nasdaq Composite упал более чем на 3%, а акции Nvidia рухнули на 17%, причем капитализация компании просела почти на $600 млрд - это рекордное снижение за один день для американской компании.

Причиной стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа DeepSeek, который может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

Старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн отметил в комментарии для MarketWatch, что ситуация может стать негативным фактором для рынка нефти, поскольку отчасти поддержку ценам на энергоносители оказывали ожидания, что "для работы дата-центров и технологий искусственного интеллекта потребуются огромные объемы электроэнергии".


нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Капитализация Nvidia рухнула на рекордные $465 млрд

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тысяч человек

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });