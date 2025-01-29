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Brent подешевела до $77,06 за баррель

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем в среду.

К 14:42 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,55%), до $77,06 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,34 (0,46%), до $73,43 за баррель.

Внимание инвесторов, опасавшихся перебоев с поставками нефти из Ливии, где была приостановлена работа двух ключевых портов, вновь переключилось на пошлины, которые США могут ввести уже 1 февраля.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении отгрузки нефти в портах Ras Lanuf и Es Sider, через которые проходит более 400 тысяч баррелей в сутки, после переговоров в протестующими.

Белый дом подтвердил во вторник, что Трамп по-прежнему нацелен на введение пошлин на товары из Канады и Мексики.

"Движения на сырьевом рынке в значительной степени зависят от глобальной геополитической обстановки, в частности от действий США при новой администрации", - отметил аналитик портала Investing.com Дамиан Новишевски.

Трамп добивается от ОПЕК+ наращивания добычи для снижения цен на нефть, что, по его мнению, может способствовать завершению конфликта на Украине. В то же время американский президент намерен увеличивать производство нефти в США.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 2,86 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали еще большего роста - на 3,7 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США представит свои данные позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 2,6 млн баррелей, бензина - на 1,4 млн баррелей, ждут снижения запасов дистиллятов на 2,4 млн баррелей.

API Brent WTI США ОПЕК Ливия
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