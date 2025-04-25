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Colgate-Palmolive немного увеличила квартальную чистую прибыль

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель потребительских товаров Colgate-Palmolive Co. незначительно увеличил чистую прибыль в первом квартале 2025 года, несмотря на снижение выручки.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $690 млн, или $0,85 в расчете на акцию, по сравнению с $683 млн, или $0,83 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Colgate-Palmolive уменьшилась на 3,1%, до $4,91 млрд с $5,07 млрд годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $4,87 млрд. Органический рост составил 1,4%.

Цены на продукцию компании в минувшем квартале увеличились в среднем на 1,5%, объем продаж уменьшился на 0,1%.

Выручка в Северной Америке снизилась на 3,6%, в Латинской Америке - на 8,7%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 5%, в Африке и Евразии - на 1,5%, в Европе - выросла на 2,5%. Повышение выручки подразделения Hill's, производящего корма для животных, составило 1,5%.

Компания ухудшила прогноз органического роста продаж на 2025 год до 2-4% с ожидавшихся ранее 3-5%, отметив, что неопределенность, связанная, в частности, с торговыми пошлинами, делает рыночные условия сложными.

Colgate-Palmolive выпускает широкий спектр продукции: средства по уходу за полостью рта (зубные пасты и зубные щетки Colgate, ополаскиватель для полости рта Plax), средства по уходу за телом (гели для душа, пена для ванны, мыло и шампуни Palmolive, дезодоранты Speed Stick), средства для мытья посуды и уборки дома, корма для домашних животных. Компания присутствует более чем в 200 странах и регионах мира.

Colgate-Palmolive США
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