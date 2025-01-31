Производство продукции сельского хозяйства в РФ в 2024 году снизилось на 3,2%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Производство продукции сельского хозяйства в РФ (хозяйства всех категорий - сельхозорганизации, фермеры, личные хозяйства, в сопоставимых ценах) в 2024 году снизилось на 3,2%, сообщается в материалах Росстата.

В растениеводстве производство снизилось на 6,5%, в животноводстве - выросло на 0,9%.

Сельхозорганизации снизили производство на 2,4%, в том числе в растениеводстве на 7,2%. В животноводстве показатель положительный - рост на 2,9%. Фермерские хозяйствах сократили производство на 5,1%, в том числе растениеводческой продукции - на 6%, животноводческой - на 1,1%. В личных подсобных хозяйствах сельхозпроизводство упало на 3,8%, в том числе в растениеводстве на 5,2%, в животноводстве - на 2,7%.

Росстат также опубликовал суммарные данные по динамике производства в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. Общий показатель снизился на 3%, в том числе в растениеводстве - на 6,9%. В животноводстве произошел рост на 2,5%.

В 2023 году производство сельхозпродукции в РФ выросло на 0,2%, в основном из-за положительного результата в животноводстве - рост на 0,9%. Производство продукции растениеводства снизилось на 0,3%.