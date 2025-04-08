В госпрограмме закрепили цель по росту сельхозпроизводства в 2030 году к 2021 году на 22,6%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство закрепило в госпрограмме развития сельского хозяйства цели по достижению в 2030 году по сравнению с 2021 годом роста производства в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

Согласно изменениям, которые внесены в госпрограмму постановлением от 4 апреля 2025 года, цель 1 - "достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 122,6% по отношению к уровню 2021 года", цель 2 - "достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых целях) в 2030 году в объеме 124,2% по отношению к уровню 2021 года".

В действовавшей до этого редакции программы цели были установлены по сравнению с 2020 годом: цель 1 значилась как "достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,6% по отношению к уровню 2020 года", цель 2 - "достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,7% по отношению к уровню 2020 года".

Президент поставил перед АПК задачу по увеличению производства продукции в 2030 году по сравнению с 2021 годом не менее чем на 25%.

Как заявили "Интерфаксу" в Минсельхозе, в соответствии с указом президента от 7 мая 2024 года целевой показатель Стратегии агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года "Индекс производства продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года", отражающий увеличение объема производства продукции АПК, установлен на уровне 125% в 2030 году по сравнению с 2021 годом.

"При планировании значений показателя использована модель равномерного наращивания объемов производства продукции подотраслей (сельского хозяйства и пищевой промышленности), - пояснили в ведомстве. - Показатель является комплексным и декомпозирован в цели госпрограммы АПК как индекс производства пищевой продукции и индекс производства продукции сельского хозяйства".

Правительство также закрепило в госпрограмме цель по достижению в 2030 году экспорта продукции АПК в $55,2 млрд (в номинальных ценах).