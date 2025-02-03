Акции "Северстали" дешевеют на 3,2% на решении СД не распределять дивиденды за IV квартал

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки "Северстали" на "Московской бирже" снижаются на 3,2% (до 1173 рублей за акцию) на новостях о рекомендации совета директоров компании не распределять дивиденды за IV квартал 2024 года и ухудшении финансовых показателей за октябрь-декабрь 2024 года.

31 января, ценные бумаги компании потеряли в стоимости 5,3%, подешевев до 1211,8 рубля за штуку.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал не распределять дивиденды за IV квартал 2024 года, сообщила компания.

"Северсталь" в IV квартале 2024 года сократила EBITDA на 28% по сравнению со третьим кварталом, до 46,47 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показатель упал на 35%. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 48,4 млрд рублей (-25,4% кв./кв.).

Свободный денежный поток компании в IV квартале составил отрицательные 2,2 млрд рублей (консенсус-прогноз - минус 3,9 млрд рублей).