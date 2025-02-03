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"Северсталь" сократила в IV квартале EBITDA на 28% кв/кв, хуже прогноза

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в IV квартале 2024 года сократила EBITDA на 28% к третьему кварталу, до 46,47 млрд рублей. В годовом измерении показатель упал на 35%, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 48,4 млрд рублей (-25,4% кв./кв.).

Свободный денежный поток компании в IV квартале составил отрицательные 2,2 млрд руб. (консенсус-прогноз - минус 3,9 млрд руб.).

Рентабельность по EBITDA составила 23%.

Выручка компании в IV квартале равнялась 201,5 млрд рублей (консенсус - 203,15 млрд рублей), что на 8% ниже значения предшествующего квартала и на 3% выше уровня IV квартала 2023 года.

Выплавка стали в IV квартале составила 2,69 млн тонн против 2,47 млн тонн в III квартале (прирост на 8,9% кв/кв и падение на 8% г/г).

Северсталь
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