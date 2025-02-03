Банковская группа Julius Baer нарастила чистую прибыль в 2024 году в 2,3 раза

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская банковская группа Julius Baer значительно нарастила чистую прибыль в 2024 году на фоне рекордного объема активов под управлением.

Чистая прибыль группы в 2024 году выросла в 2,3 раза- до 1,022 млрд швейцарских франков ($1,12 млрд), или 4,98 франка на акцию.

Чистый процентный доход банка в 2024 году снизился на 55% - до 377 млн франков, комиссионный доход вырос на 14% и составил 2,2 млрд франков.

Объем активов под управлением Julius Baer увеличился на 16% - до максимальных за всю историю 497 млрд франков.

Кроме того, банк сообщил о сокращении состава правления до 5 человек c 15 и планах снизить расходы к концу текущего года еще на 110 млн франков в рамках программы их оптимизации.

Расширение программы приведет к сокращению порядка 400 рабочих мест в Швейцарии (5% штата), сообщил на итоговой конференции заместитель главного исполнительного директора Julius Baer Ник Дрекман.