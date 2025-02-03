Поиск

Банковская группа Julius Baer нарастила чистую прибыль в 2024 году в 2,3 раза

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская банковская группа Julius Baer значительно нарастила чистую прибыль в 2024 году на фоне рекордного объема активов под управлением.

Чистая прибыль группы в 2024 году выросла в 2,3 раза- до 1,022 млрд швейцарских франков ($1,12 млрд), или 4,98 франка на акцию.

Чистый процентный доход банка в 2024 году снизился на 55% - до 377 млн франков, комиссионный доход вырос на 14% и составил 2,2 млрд франков.

Объем активов под управлением Julius Baer увеличился на 16% - до максимальных за всю историю 497 млрд франков.

Кроме того, банк сообщил о сокращении состава правления до 5 человек c 15 и планах снизить расходы к концу текущего года еще на 110 млн франков в рамках программы их оптимизации.

Расширение программы приведет к сокращению порядка 400 рабочих мест в Швейцарии (5% штата), сообщил на итоговой конференции заместитель главного исполнительного директора Julius Baer Ник Дрекман.

Julius Baer Швейцария Ник Дрекман
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ритейлерам

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

"Аэрофлот" в 2025 году ожидает роста стоимости авиабилетов на уровне инфляции

Кабмин расширил перечень стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в РФ

США не будут покупать нефть у Венесуэлы при Трампе

Суд удовлетворил иск о взыскании 100% зернотрейдера "Родные поля" в доход РФ

"СИБУР-Кстово" после пожара перевело производственные установки в резервный режим

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе321 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне29 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии157 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5798 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });