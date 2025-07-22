Julius Baer сократил полугодовую чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская банковская группа Julius Baer значительно сократила чистую прибыль и чистый процентный доход в первом полугодии 2025 года.

В январе-июне чистая прибыль банка уменьшилась на 35% - до 295,3 млн швейцарских франков ($370,8 млн). Прибыль в расчете на акцию составила 1,44 франка.

Чистый процентный доход банка в 2024 году упал более чем втрое - до 72,5 млн франков с 223,2 млн франков годом ранее. Комиссионный доход вырос до 1,14 млрд с 1,09 млрд в первом полугодии 2024 года.

Объем активов под управлением Julius Baer увеличился до 482,62 млрд франков c 473,8 млрд франков годом ранее.