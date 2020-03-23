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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Barilla из-за спроса на макароны запустила новую линию на подмосковном заводе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Итальянский производитель макаронных изделий Barilla запустила четвертую линию по производству пасты на заводе в Солнечногорске в связи с повышенным спросом.

В настоящее время в сутки предприятие производит около 180 тонн пасты и 40 тонн хлеба. После запуска еще одной линии объем производства пасты вырос почти на 60 тонн.

Макаронные изделия и крупы на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции являются одними из самых востребованных товаров среди населения, говорится в сообщении администрации городского округа Солнечногорск.

В настоящее время серьезного дефицита этих продуктов в магазинах городского округа Солнечногорск не наблюдается, но, чтобы удовлетворить спрос по всей стране, руководство Barilla приняло решение о запуске четвертой линии производства, отмечается в сообщении.

Barilla - многопрофильная продуктовая компания. Основана в Италии в 1877 году. Занимается производством макаронных изделий, лепешек, соусов, хлебцев и печений. Владеет брендами Mulino Bianco, Pavesi, Voiello, Alixir и Academia. Barilla (Италия), Wasabrod (Швеция), MISKO (Греция), Filiz (Турция), Yemina и Vesta (Мексика). В России представлено ООО "Барилла Рус", которое управляет заводом концерна в подмосковном Солнечногорске.

Barilla Солнечногорск Московская область

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