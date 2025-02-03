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Хуснуллин рассказал о пилотном проекте Росреестра по неиспользуемой земле

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Росреестр реализует пилотный проект по вовлечению в оборот неиспользуемых объектов недвижимости, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Его цитирует сайт правительства.

"Росреестр запустил пилотный проект, который позволит активизировать в регионах создание полного и точного реестра недвижимости и выявить новые участки и территории для вовлечения в экономический оборот", - заявил вице-премьер.

Кабмин работает над тем, чтобы к концу 2030 года обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки и территории.

С 2021 года в рамках госпрограммы "Национальная система пространственных данных" силами Росреестра и ППК "Роскадастр" в ЕГРН внесены 191 граница между субъектами и 1,85 тысячи границ муниципальных образований. Также исправлено 1,9 млн реестровых ошибок. Количество объектов с правообладателями увеличилось на 18,1 млн.

При этом остается еще большой объем работы, выполнить ее призван и пилотный проект. Он реализуется в отдельных муниципальных образованиях 16 регионов - в Костромской, Липецкой, Новгородской, Омской, Пензенской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областях, Приморском и Хабаровском краях, республиках Марий Эл, Мордовия, Чувашской Республике, Еврейской автономной области и Ханты-Мансийском автономном округе.

"В настоящее время работы завершены в 71 населенном пункте, еще в 38 продолжаются. В результате в отношении 8,3 тыс. объектов недвижимости выявлены сведения о правообладателях, уточнены сведения о границах 18,7 тыс. земельных участков и объектов капитального строительства, выявлено 3,2 тыс. га территорий, пригодных для вовлечения в оборот", - добавил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

На сегодняшний день в сфере земли и недвижимости остаются исторически накопленные проблемы отсутствия сведений в ЕГРН и других реестрах. В отношении 29,9 млн объектов отсутствуют сведения о правообладателях, у 17,4 млн земельных участков не установлены границы.

Марат Хуснуллин Олег Скуфинский Роскадастр Росреестр
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