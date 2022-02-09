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Росреестр отметил сокращение числа "ничьих" объектов в России до 44,9 млн

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В России число объектов недвижимости, о собственниках которых государство ничего не знало, сократилось за 2021 год на 3,4 млн - до 44,9 млн, сообщила пресс-служба Росреестра.

В ведомстве считают, что этому, в частности, способствовали изменения в федеральное законодательство.

Росреестр также рассказал о работе по наполнению ЕГРН. В частности, проводится работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых работ, внесению в ЕГРН сведений об административных границах и границах территориальных зон.

"Наполнение ЕГРН необходимыми сведениями является одним из ключевых направлений реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных" (НСПД), к которой Росреестр приступил в 2022 году. До конца 2024 года планируется увеличить долю земельных участков с границами до 70%, исправить 1,2 млн реестровых ошибок в границах земельных участков, оцифровать 75,9% реестровых дел и 80% материалов государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства (ГФДЗ)", - сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В Росреестре напомнили, что первым шагом к созданию НСПД стала реализация эксперимента по Единому информационному ресурсу о земле и недвижимости, который проводился в 2021 году в четырех регионах. Важно отметить, что они показали на порядок лучшую динамику в части наполнения ЕГРН, чем остальные регионы. Кроме того, на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа создан и протестирован сервис "Умный кадастр" (УМКА), который помогает вовлекать в оборот неиспользуемые объекты недвижимости.

В целом на активность заявителей по оформлению недвижимости повлияли инициированные Росреестром и принятые в 2020-2021 году законы о расширении перечня заказчиков комплексных кадастровых работ (445-ФЗ от 22.12.2020), о "гаражной амнистии" (79-ФЗ от 05.04.2021), о возможности застройщика подавать заявление на регистрацию прав от имени дольщиков (202-ФЗ от 13.07.2020).

Кроме того, Росреестр подготовил изменения в законодательство в части обязанности застройщиков регистрировать права собственности на помещения в многоквартирных домах (МКД) после ввода в эксплуатацию, а также по упрощению оформления бесхозяйных вещей. В настоящее время в целом по России около 10 млн помещений в МКД - без зарегистрированных прав. Принятие законопроекта активизирует работу по выявлению правообладателей помещений и внесению сведений в ЕГРН.

Росреестр Олег Скуфинский

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