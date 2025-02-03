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"Яковлев" в 2024 году получил 6,5 млрд рублей прибыли по РСБУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Яковлев" по РСБУ за 2024 год составила 6,5 млрд рублей против убытка 28,5 млрд рублей по итогам 2023 года, говорится в отчетности компании.

Убыток до налогообложения составил 5,1 млрд руб. против убытка 34,7 млрд руб. годом ранее. При этом показатель отложенного налога на прибыль за прошлый год компания отразила на уровне 11,6 млрд руб. против 6,2 млрд руб. соответственно.

Выручка, себестоимость продаж, долговые обязательства и ряд других финансовых показателей в отчете не раскрываются со ссылкой на постановления правительства РФ от 4 июля 2023 г. №1102, от 28 сентября 2023 г. №1587.

В полном виде финансовые результаты компании в последний раз были представлены за 6 месяцев 2022 года, также по РСБУ: выручка составила 37 млрд руб., себестоимость продаж - 25 млрд руб., долгосрочные обязательства были на уровне 187 млрд руб., краткосрочные - 215,4 млрд руб.

"Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, "Иркутский авиационный завод", компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

Яковлев
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