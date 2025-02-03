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Новак актуализировал оценки роста спроса на нефть в мире в 2024-2025 годах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в 2024 году вырос примерно на 1,5 млн баррелей в сутки, в 2025 году увеличится еще на 1,4 млн б/с, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+.

В конце прошлого года он озвучивал оценки роста спроса на нефть в 2024 году на 1,2 млн б/с, по 2025 году указывал на развилку роста в 1-1,5 млн б/с.

"Ситуация на рынке стабильная. Мы видим, что спрос растет. По итогам прошлого года он вырос примерно на 1,5 млн баррелей. В этом году, в 2025-м, мы ожидаем прирост 1,4 млн баррелей в сутки. При этом общемировой темп роста экономики тоже позволяет с оптимизмом говорить о том, что спрос будет достаточным. Поэтому будем продолжать смотреть на активность бизнеса, на авиаперевозки, на использование нефти не только в перевозках, но и как сырье для нефтехимии", - сказал он в понедельник.

Александр Новак ОПЕК+
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